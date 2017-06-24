Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков задрафтован «Миннесотой» под 178-м номером

«Миннесота Уайлд» выбрал нападающего ЦСКА Андрея Светлакова на драфте новичков НХЛ 2017 года в шестом раунде под общим 178-м номером.



21-летний форвард последние два года выступает в КХЛ. В прошедшем сезоне он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, набрав 16 (4+12) баллов за результативность, а также 10 игр в плей-офф, отметившись тремя заброшенными шайбами. Кроме того, он провёл 11 матчей за сборную России в рамках Евротура. Всего в КХЛ на его счету 31 (14+17) результативный балл в 85 матчах.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.