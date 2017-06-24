Попугаев: хотелось уйти как можно выше, но не жалею, что попал в «Нью-Джерси»

Нападающий Никита Попугаев, выбранный «Нью-Джерси Дэвилз» под 98-м номером, поделился впечатлениями от драфта и рассказал о планах на ближайший сезон.



«Конечно, я волновался, хотелось уйти как можно выше, но это драфт, тут всё непредсказуемо. Не могу сказать, что я жалею, что ушёл позже. Меня всё устраивает.



Семья отреагировала позитивно, все очень рады. С „Нью-Джерси“ разговаривали до драфта. О команде особо ничего не знаю, но очень хочется узнать, сейчас буду этим заниматься. Планы на ближайший год — прибавлять и прибавлять. Поеду в тренинг-кэмп, буду начинать доказывать, проявлять себя. Я буду играть в Канаде, у меня контракт.



Я высокий, мощный нападающий, обладающий хорошим броском, техникой, быстрый и физически сильный. Тяжело сравнить себя с кем-то, кто играет в НХЛ, они уже более мастеровитые, мне до них ещё далеко. Мой любимый игрок в детстве и сейчас — Евгений Малкин. Будем надеяться, мы с ним встретимся», — сказал Попугаев в эфире телевидения НХЛ.

На драфте НХЛ-2017 выбрано 18 россиян — это лучший результат за 13 лет