Флетчер: у Светлакова хороший шанс заиграть в НХЛ, если он приедет в «Уайлд»

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер считает, что нападающий Андрей Светлаков, выбранный на драфте новичков НХЛ 2017 года под общим 178-м номером, имеет хорошие шансы заиграть в НХЛ.



«Светлаков — парень с потрясающим талантом. Не знаю, когда мы сможем привезти его, ему уже 21 год. Но если он приедет, есть очень хороший шанс, что он будет играть в НХЛ.

21-летний форвард выступает за московский ЦСКА. В прошедшем сезоне в 47 матчах он набрал 19 (7+12) баллов за результативность.