Генменеджер «Сент-Луиса»: за Ривза получили возможность выбрать Костина

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен форварда Райана Ривза в «Питтсбург Пингвинз».



«Мы работали с Райаном ещё в «Пеории», я наблюдал, как он созревает. Обменять его было для меня трудным решением.



Но мы получили возможность выбирать на драфте под 31-м номером и взять игрока, который нас очень интересовал — Клима Костина. Также нам достался ещё один молодой игрок, центрфорвард Оскар Сундквист. Тут просто нужно было это сделать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Ривз: я иду в команду, выигравшую два Кубка Стэнли подряд