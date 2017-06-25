Яльмарссон: я хотел отыграть весь свой контракт в «Чикаго», но решать не мне

Защитник Никлас Яльмарссон прокомментировал свой обмен из «Чикаго Блэкхоукс» в «Аризону Койотс».

«Разумеется, я хотел отыграть весь срок своего контракта в „Чикаго“. Ты для этого и подписываешь контракт. Но есть вещи, которые решаешь не ты. Нужно быть готовым к резким переменам, а „Аризона“ была в моём списке.



Я провёл в Чикаго свои молодые годы, 10 лет были невероятными. Никогда не думал, что смогу выиграть три Кубка Стэнли. Надеюсь, что выиграю хотя бы ещё один до конца игровой карьеры», — приводит слова Яльмарссона Chicago Suntimes.