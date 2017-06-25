Морозов: клуб МХЛ из Китая будет играть в Пекине

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поведал, как идут дела с регистрацией молодёжной команды «Куньлунь Ред Стар», а также рассказал, что новое юридическое лицо «Динамо» подало заявку на участие своего коллектива в лиге.



«Китайский клуб подали вовремя все бумаги. Весь пакет документов, который от них требовался для заявления в лигу, есть. Сейчас мы должны провести голосование общего собрания Молодёжной хоккейной лиги, опросить все клубы для того, чтобы принять новую команду. В этом году у нас новое юридическое лицо от «Динамо» появляется. Также присоединяются команда из Китая и ступинская команда – фарм-клуб «Сочи». Мы проведём собрание, получим голоса, вынесем это всё на управление, и совет директоров утвердит этот состав участников. У них все документы есть, мы с ними на связи, они готовят команду к сезону. Они нам уже прислали план подготовки, согласно которому будут участвовать в нескольких турнирах. Команда будет базироваться в Пекине. Мы уже держим в голове то, как будет удобнее сделать календарь, чтобы остальным клубам было удобнее летать.



Как обстоят дела с заявкой команды от нового юридического лица «Динамо»? Они сейчас регистрируются. У нас сейчас есть заявка, в которой сказано, что команда МХЛ тоже будет участвовать. Ждём документы, им сейчас немножко времени нужно дать, и после этого уже обо всём официально объявим», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



Полностью интервью с Алексеем Морозовым читайте завтра на «Чемпионате».