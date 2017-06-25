Боумэн: «Чикаго» уделил внимание защитникам, это золотой запас любого клуба

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн поделился впечатлениями после драфта, отметив возросшую ценность игроков защитного амплуа.
«Эти два дня получились потрясающими. Я был на многих драфтах, но ничего подобного не видел. Наверное, мы установили рекорд посещаемости. Всё прошло очень динамично.
В этом году мы больше внимания уделили защитникам. Сейчас они в цене. Я говорю не только об этом драфте. Посмотрите на нашу команду. Подумайте, что ждёт её в этом году, через два-три года. Защитники дорого стоят. Это золотой запас любого клуба", — цитирует Боумэна официальный сайт лиги.
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