Тротц: «Вашингтон» впервые сталкивается с такими брешами в обороне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о необходимости укрепления оборонительной линии клуба.



«Я знаю, что Маклеллан рассмотрит все варианты, чтобы усилить оборону. Мы в том числе посмотрим на молодёжь, готова ли она играть. Некоторые ребята очень хорошо поработали в „Херши“, заматерели и, будем надеяться, готовы составить конкуренцию. В прошлые пару сезонов у нас не было таких брешей, так что мы с подобным сталкиваемся впервые», — приводит слова Тротца официальный сайт лиги.

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