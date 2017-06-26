Устименко: знал, что попаду на драфт, но никак не ожидал 80-й номер

Голкипер петербургского «Динамо» Кирилл Устименко поделился впечатлениями, после того как на драфте НХЛ его под общим 80-м номером выбрал «Филадельфия Флайерз».



Думал, что попаду на драфт, но что меня выберут под 80-м номером, никак не ожидал. Максимум рассчитывал на 150-й или 170-й. Следил за происходящим на драфте по Интернету. Было уже утро, когда объявили, кто выбрал меня. Попасть в топ-100 для меня – очень хороший результат.



Что знаю о «Филадельфии»?

Очень много знаю об этой команде, уж поверьте. Классная она, это точно. Родители сказали, что в Филадельфии тепло. Это хорошо, потому что зиму я не очень люблю", — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».