Маклеллан: если «Вашингтон» найдёт защитника по адекватной цене, подпишет

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сказал, что клуб, возможно, подпишет контракт с защитником из числа свободных агентов.



«У нас есть несколько хороших молодых защитников на подходе. Пока не знаю, насколько они готовы. Надо на них посмотреть. Это станет ясно по итогам лагеря развития.



Мы изучим рынок НСА, и если там будет хороший защитник по адекватной цене, то можем рассмотреть его кандидатуру. Если нет — дадим шанс молодёжи», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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