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Ткачёв расторг контракт с «Адмиралом», «СЮ» подписал двух молодых форвардов

26 июня 2017, понедельник. 12:26. Хоккей

«Адмирал» и нападающий Владимир Ткачёв расторгли контракт по инициативе хоккеиста. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. При этом права на игрока остались у дальневосточного клуба.

В сезоне-2016/17 игрок набрал 39 (14+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф на счету Ткачёва 3 (1+2) очка. Также он выступал за СКА и «Авангард». В общей сложности на уровне КХЛ Ткачёв провёл 58 матчей и набрал в них 42 очка.

Также официальный сайт лиги сообщает, что «Салават Юлаев» заключил пробные контракты с нападающими 1997 года рождения Александром Ренёвым и Александром Янчуком.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Салават Юлаев Александр Ткачёв - хоккей Переходы - Хоккей
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