Петренко: удивлён итогами драфта НХЛ, но наша молодёжь котируется за океаном

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Петренко прокомментировал итоги драфта НХЛ-2017.

«Если честно, был удивлён, что Клима Костина выбрали под 31-м номером, вокруг него было много шумихи, хотя, с другой стороны, первый раунд есть первый раунд, пусть и 31-й номер. Да и канадских игроков не так много выбрали в первый день. Мне кажется, даже канадские специалисты были немного удивлены итогами драфта. Что касается большого выбора российских игроков на драфте, это говорит о том, что наша молодёжь котируется за океаном, значит, наши тренеры отлично работают и в сборных, и в школах, и в командах. Эти игроки достойны, раз на них есть спрос.

Динамовская школа последние годы занимает первое место среди московских школ. Каждый год выпускаются отличные игроки. Иван Чехович и Егор Зайцев – это ребята, которые всегда были на ведущих ролях, ещё с детства. Чехович в этом году стал MVP в своей команде, а Зайцев прогрессирует, очень талантливый мальчишка. То, что ребят выбрали на драфте, не означает, что они сразу будут в команде. Игрока могут выбрать и в последнем раунде, и он через год будет играть в основной команде, а могут выбрать и в первом раунде, и он никогда не поедет в клуб, есть много таких примеров», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.