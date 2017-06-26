Эксперт: $ 14 млн в год для Макдэвида полностью разрушит «Эдмонтон»

Эксперт Sportsnet Ник Кипреос прокомментировал обмен форварда Джордана Эберле и возможное повышение зарплаты нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

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«Обменом Эберле «Эдмонтон» постарался разгрузить свою платёжку. Многие говорят про 14 миллионов в год для Макдэвида. Коннор – отличный игрок, но это полностью разрушит «Эдмонтон». НХЛ – не такая лига, где одному игроку можно платить 14 миллионов и при этом можно подобрать ему достойное окружение из других хоккеистов. При потолке зарплат в 75 млн долларов это невозможно.



Дело не только в Макдэвиде. Им нужно переподписывать ещё и Драйзайтля. И если они будут получать 22-25% от 75 млн долларов, то это катастрофа для «Ойлерз». «Эдмонтону» надо избежать ловушки, в которую попал «Чикаго» с контрактами Тэйвза и Кейна», – отметил Кипреос.