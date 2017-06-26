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Стал известен план предсезонной подготовки новокузнецкого «Металлурга»

26 июня 2017, понедельник. 15:01. Хоккей

Новичок Высшей хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» обнародовал план предсезонной подготовки. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Подготовку к сезону-2017/18 «Металлург» начнёт в Новокузнецке в первой половине июля (конкретное число станет известно после определения даты начала регулярного чемпионата ВХЛ). С 15 по 31 июля запланирован сбор в Сочи с проведением 29-го числа контрольного матча с одноимённой командой.

С 1 по 7 августа «Металлург» станет участником розыгрыша Кубка губернатора Нижегородской области. Соперниками новокузнечан станут «Спартак», Автомобилист», «Торпедо», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

20 и 24 августа планируется проведение контрольных матчей с «Соколом» в Новокузнецке и Красноярске соответственно.

С 27 по 31 августа «Металлург» примет участие в мемориальном турнире Шилова в Санкт-Петербурге. Соперниками должны стать питерское «Динамо», балашихинское «Динамо», «Ермак», «Сокол» и «Химик».

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Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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26 июня 2017, понедельник
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