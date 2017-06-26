Каменский: будет здорово для КХЛ и для сборной, если Радулов вернётся

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли — 1996 Валерий Каменский прокомментировал ситуацию, связанную с контрактом Александра Радулова. Российский хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

«С 1 июля Радулов выходит на рынок свободных агентов, и здесь он вправе решать: оставаться в «Монреале» или идти в другой клуб. Конечно, было бы здорово и для нашего чемпионата, и для сборной, если бы он вернулся в Россию, конечно, мы всегда ждём таких игроков», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.