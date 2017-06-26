«Авангард» обнародовал расписание матчей в межсезонье

Хоккейный клуб «Авангард» подготовил расписание контрольных матчей команды в межсезонье. Об этом информирует официальный сайт омского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Омская команда Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 заняла второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омичи в шести матчах прошли «Адмирал», во втором раунде в пяти матчах уступили «Ак Барсу». В межсезонье на посту главного тренера омской команды Фёдора Канарейкина сменил Андрей Скабелка.

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