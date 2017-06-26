Защитник Шустр продлил контракт с «Тампой» на один год с зарплатой $ 1,95 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переподписал контракт с защитником Андреем Шустром на один год с зарплатой $ 1,95 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний защитник в прошедшем сезоне провёл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 11 голевыми передачами при показателе полезности "-10". Шустр дебютировал в НХЛ в сезоне-2012/13 в составе «молний», всего за пять сезонов на его счету 174 матча и 56 (8+48) баллов за результативность при показателе полезности "+2".