Гавриков: решил остаться в России, хочу получить возможность выступить на ОИ

Защитник Владислав Гавриков прокомментировал переход из ярославского «Локомотива» в СКА.

«Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеист. Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации», — цитирует Гаврикова пресс-служба клуба.

Под руководством Олега Знарка Гавриков в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года.