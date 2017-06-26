Джо Торнтон и Брент Бёрнс снялись голыми для журнала ESPN

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон и защитник Брент Бёрнс приняли участие в фотосессии для специального выспуска журнала ESPN, который называется The Body Issue. На фото они в обнажённом виде позируют с клюшками во дворе дома.



На обложке журнала размещают фотографии известных спортсменов в обнажённом или почти обнажённом виде. Ранее для журнала также снимались нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин и хоккеистка сборной США Хилари Найт.

Фото можно посмотреть в официальном аккаунте NHLPA в «Твиттере».