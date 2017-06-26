Вудкрофт: я хотел сделать «Динамо» Мн чемпионом, но клуб выбрал другой путь

Канадский тренер Крэйг Вудкрофт объяснил, почему решил покинуть минское «Динамо».



«Решение покинуть „Динамо“ далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведённого в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трёхлетний план, конечная цель которого — сделать „Динамо“ чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошёл по другой дороге, поэтому я решил уйти», — цитирует Вудкрофта «Прессбол».

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