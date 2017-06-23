«Динамо» Мн: Вудкрофт покинул пост главного тренера по соглашению сторон

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Ранее минскую команду КХЛ покинули ассистенты Вудкрофта.

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«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений. В определённой степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», — сообщил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

Под руководством Вудкрофта минская команда заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в первом раунде плей-офф уступила «Локомотиву». Ранее появились сведения, что тренер может продолжить карьеру в Швейцарии.