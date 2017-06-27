«Чикаго» подписал контракт с вратарём Форсбергом и продлил соглашение с Юрчо

«Чикаго Блэкхоукс» договорился об условиях двухлетнего контракта с вратарём Антоном Форсбергом, который ранее был обменян из «Коламбус Блю Джекетс», а также продлил соглашение с нападающим Томашом Юрчо на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



24-летний Форсберг в прошедшем сезоне провёл 10 мачтей в НХЛ, одержав одну победу с процентом отражённых бросков 87,9 и коэффициентом надёжности 4,02.



24-летний Юрчо перешёл в «Чикаго» из «Детройт Ред Уинз» в прошлом сезоне, в регулярном чемпионате он провёл 29 матчей, в которых забросил одну шайбу.

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