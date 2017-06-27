«Ванкувер» сделал Трямкину квалификационное предложение

«Ванкувер Кэнакс» сделал квалификационное предложение российскому защитнику Никите Трямкину, сообщает «твиттер» клуба.

Напомним, Трямкин принял решение вернуться в КХЛ и следующий сезон проведёт в «Автомобилисте». Однако «Кэнакс» могут сохранить права на Никиту до 2022 года, если он примет их предложение.

Лучшим в составе «Автомобилиста» для габаритного защитника стал сезон-2015/16, когда он провёл за команду 59 игр, набрав в этих матчах 12 (4+8) очков. Всего в КХЛ 22-летний Трямкин провёл 211 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков.