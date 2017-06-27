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Цыплаков: уход Вудкрофта — неожиданность, я не сторонник сокращения легионеров

27 июня 2017, вторник. 10:00. Хоккей

Главный тренер «Шахтёра» Владимир Цыплаков прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера минского «Динамо». В 2013 году Владимир Цыплаков пробыл на посту спортивного директора минского «Динамо» чуть больше месяца, после чего по состоянию здоровья вынужден был отказаться от занимаемой должности.

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«Конечно, эта новость стала небольшой неожиданностью. Я не считаю, что сезон был плохим. Более того, склоняюсь к тому, что он был неплохим. Да, проиграли «Локомотиву» в плей-офф. Но ярославцы провели очень удачный сезон. Поэтому уход Вудкрофта стал неожиданностью. Но такова хоккейная жизнь. Задача была пройти первый раунд, но его не прошли.

Смог ли бы Вудкрофт дать результат, похожий на прошлогодний, учитывая все изменения в команде – уход иностранцев, сокращение легионерской квоты? На мой взгляд, это было бы сложно. Я не сторонник сокращения легионерской квоты. Только конкуренция создаёт предпосылки для роста спортсменов – как индивидуально, так и команды в целом. Поэтому я не думаю, что сокращение легионерской квоты пойдёт на пользу «Динамо». Да, оно поможет белорусским игрокам. Но опять же, это искусственная мера. Если уровень спортсмена не дотягивает до уровня КХЛ, то не думаю, что его игра в «Динамо» приведёт к чему-то хорошему. Мы уже раньше проходили такое, когда искусственно много белорусских хоккеистов вводилось в состав «Динамо». В результате и они не добавили, и сборной по большому счёту не помогли.

У меня действующий контракт с «Шахтёром», поэтому я бы отказался возглавить «Динамо». Есть ещё такой момент, что я уже работал в «Динамо». Поэтому не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку», — отметил специалист.

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Источник: Страница хоккея Белоруссии Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Минск Крэйг Вудкрофт
Новости. Хоккей
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