Экс главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт возглавил «Серветт»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт». Об этом информирует Swiss Hockey News. Соглашение между швейцарским клубом и североамериканским специалистом рассчитано на 3 года.

«Динамо» Мн: Вудкрофт покинул пост главного тренера по соглашению сторон

«Крэйг стал лучшим выбором для нашей команды. У него очень современный стиль, подразумевающий скорость и контроль шайбы», – сообщил член совета директоров клуба, экс генеральный менеджер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Майк Гиллис.

Вудкрофт возглавлял минскую команду один сезон. При нём «Динамо» заняло пятое место в регулярном чемпионате КХЛ в Западной конференции, в первом раунде плей-офф вылетело в серии с «Локомотивом».