Журналист: любопытно было бы видеть у руля минского «Динамо» Калюжного

Журналист Сергей Малышко порассуждал, кто мог бы стать новым главным тренером минского «Динамо» после ухода Крэйга Вудкрофта.

Экс главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт возглавил «Серветт»

«Памятуя о неуёмном стремлении Михаила Захарова в КХЛ, не стоит исключать и его появление у руля коамнды. Правда, в это слабо верится. Уже хотя бы потому, что болельщики «Динамо» (и не только), мягко говоря, недолюбливают многолетнего тренера «Юности». Пригласить Захарова — значит недосчитаться зрителей на домашних матчах, в придачу к тем, кто откажется по причине заметно возросших цен на билеты. К тому же сам Захаров, думается, прекрасно понимает, чем грозит обернуться для него пребывание «Динамо» в аутсайдерах. Михал Михалыч слишком дорожит имиджем, чтобы ввязываться в такую авантюру.

Крайне любопытно было бы видеть у динамовского руля Алексея Калюжного. Отсутствие какого-либо тренерского опыта у любимца публики компенсируется отменным пониманием игры изнутри, а также непререкаемым авторитетом ещё вчера капитана клуба и сборной. Бытует мнение, что прославленному форварду пока рано доверять столь ответственную должность. Однако хватает примеров, когда заслуженные мастера становились востребованными на высоких постах, минуя стадию набивания шишек в «низах». Так, немецкая федерация не побоялась назначить 37-летнего Марко Штурма главным тренером сборной. Или свежая и более уместная аналогия: рижское «Динамо» сделало ставку на легендарного Сандиса Озолиньша, ступившего на тренерскую стезю лишь в октябре», — цитирует журналиста «Прессбол».