Агент Шульца: «Питтсбург» должен вознаградить Джастина

Агент защитника «Питтсбург Пингвинз» Джастина Шульца Уэйд Эрнотт порассуждал на тему будущего своего клиента. По мнению агента, Шульц должен быть вознаграждён за то, что ранее подписал контракт с заниженной зарплатой. В сезоне-2016/17 хоккеист в общей сложности набрал 64 очка в 99 матчах за «Питтсбург».

«В прошлом году мы согласились подписать однолетний контракт с заниженной зарплатой, чтобы закрепиться в команде. Игрок пошёл на большой риск. Теперь он должен быть вознагражден за это», – сказал агент.