«Вегас» ищет варианты обмена защитника Сбиса

Новичок Национальной хоккейной лиги клуб «Вегс Голден Найтс» может обменять защитника Луку Сбиса. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли. В настоящее время клуб ищет варианты обмена швейцарского защитника.

Сбиса провёл прошлый сезон в «Ванкувер Кэнакс» — 13 (2+11) очков в 82 матчах, показатель полезности «-1». Швейцарский хоккеист выступает в Национальной хоккейной лиге с сезона-2008/09. Помимо канадской команды Сбиса выступал за «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Всего на уровне НХЛ на счету игрока 485 матчей и 92 очка.