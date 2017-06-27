Защитник Андрей Марков хочет двухлетний контракт НХЛ на $ 12 млн

Защитник Андрей Марков, у которого подходит к концу соглашение с «Монреаль Канадиенс», хочет заключить контракт на два года и $ 12 млн (по $ 6 млн за сезон). Об этом сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.

38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".



По предыдущему трёхлетнему контракту, который истекает 1 июля, Марков зарабатывал $ 5,75 млн в год.