В июле Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.

«Они привезут Кубок в Москву в июле. Трофей будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске Кубка не будет», — цитирует Ушакова ТАСС.

«Питтсбург» второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторз». Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10+18) очков. В 2016 году форвард также привозил трофей в Москву.