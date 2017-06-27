Игрок «Каролины» Райан обменял свой игровой номер Дарлингу на ужин и голы

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Скотт Дарлинг, который ранее выступал за «Чикаго Блэкхоукс», предложил своему новому одноклубнику нападающему Дереку Райану обменять его номер — 33, под котором голкипер выступал за «чёрных ястребов».



На сообщение в «твиттере» «Каролины» о подписании Райаном нового контракта Дарлинг ответил: «Меняю три ужина, две прогулки с собакой и один вечер в роли няньки для детей на этот номер».



Райан вступил в переговоры: «Хм, это может быть интересно! Давай два ужина, одну подарочную карту в магазин органической еды, и ты будешь пропускать от меня не меньше двух голов на каждой тренировке. И по рукам».



В итоге хоккеисты договорились о сделке на один ужин, одну подарочную карту и три гола на каждой тренировке.

«Каролина» продлила контракт с форвардом Райаном на год с зарплатой $ 1,425 млн