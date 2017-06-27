Защитник Рыбницкий и нападающий Верек стали игроками «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» подписал двусторонние контракты сроком на один год с защитником Евгением Рыбницким и канадским нападающим Этаном Вереком, сообщается на официальном сайте КХЛ. «Чемпионат» ранее сообщал о возможном переходе Верека в китайский клуб.

27-летний Рыбницкий в прошедшем сезоне выступал в ВХЛ за «Тюмень», набрал 14 (4+10) очков в 46 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) баллов в 15 играх плей-офф.

26-летний Верек в прошлом сезоне провёл два матча в ECHL за «Орландо» и набрал в них 3 (2+1) очка. Большую часть сезона хоккеист провёл в АХЛ «Техас Старз» — 27 очков в 55 матчах.