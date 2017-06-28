Представители «Коламбуса» провели переговоры с агентом Ковальчука

Представители клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» провели переговоры с агентом нападающего Ильи Ковальчука. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Sportsnet Джон Шеннон.
Источник: «Коламбус» проявляет интерес к Ковальчуку
По его сведениям, в настоящее время процесс находится на стадии устной договорённости, однако интерес сторон друг к другу присутствует.
Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.
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