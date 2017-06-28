Президент «Коламбуса»: есть интерес к Ковальчуку, говорил с его агентом

Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон подтвердил интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку.



«Я думаю, у нас есть к нему интерес. Но куда он в итоге пойдёт – не знаю. У меня были переговоры с его агентом. Мы поговорим ещё, и генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен примет решение. Мы смотрим на нашу команду, и нам ещё есть чем заняться. Есть места в составе, которые должны быть заполнены. Мы пытаемся это сделать», – цитирует президента американской команды Sportsnet.

Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.