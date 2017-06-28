Форвард Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»

Воспитанник казанского хоккея форвард Артур Тянулин, последние два сезона выступавший за «Оттаву», подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом». Об этом информирует «БИЗНЕС Online»



Российский нападающий принял решение не ехать в тренировочный лагерь одного из клубов НХЛ, который стартует в начале июля, для того чтобы пройти сборы с казанским «Ак Барсом».



В минувшем сезоне Тянулин занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги Онтарио, на счету игрока 85 (24+61) очков в 67 матчах.

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