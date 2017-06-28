Гендиректор «Лады»: продолжаем поиски пятого легионера

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Владимир Вдовин прокомментировал селекцию команды в межсезонье. Волжане заключили контракты со следующими легионерами: защитниками Чарльзом Дженовеем, Кристапсом Сотниексом, форвардами Иржи Новотны и Картером Эштоном.

«Ищем ещё пятого легионера, думаю, в ближайшее время сможем определиться. Мы каждый год пытаемся создать сильную легионерскую линию, будет ли текущая самой сильной после возвращения из ВХЛ, покажет только сезон.

Команда собирается 3-4 июля, потом через две недели уезжаем в Латвию на сбор, потом играем на Кубке республики Башкортостан. Сезон начинаем дома, судя по предварительному календарю, не думаю, что он сильно изменится.

Что касается рейтингования клубов, то мы общаемся с КХЛ по этому вопросу, уточняем детали. Спортивная составляющая важна, но это лишь одна из частей рейтинга, мы понимаем, что в нынешней ситуации возможно будет только вылететь из лиги, но никак не вернуться», — сказал Вдовин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.