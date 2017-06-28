Новиков: если Сведберг в Уфе не был героем, значит, надо что-то делать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поддержал руководство «Салавата Юлаева» в стремлении найти нового вратаря для команды вместо Никласа Сведберга.

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«Понятно, что вратарь – ключевая позиция во всех клубах, и без него бороться за высокие места невозможно. Думаю, что руководители видят Сведбергу замену, и я думаю, что она есть. Лучше всего оценку его игре дадут специалисты, которые с ним работали. То, что Уфа не «выстрелила» даже при всех проблемах с полевыми игроками, раз вратарь не был героем, значит, надо что-то делать, искать героя. Вина за то, что «Салават» не достиг больших результатов, делится на всех, и на вратаря в том числе», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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