Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут

Вратарь Никлас Сведберг покинул «Салават Юлаев». Об этом информирует официальный сайт уфимской команды Континентальной хоккейной лиги. Контракт голкипера с уфимским клубом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил хоккеиста за профессиональное отношение к делу и пожелал ему успехов в карьере. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что игрок покинет команду.

Вайсфельд: Сведберг покидает «Салават», есть договорённость с другим вратарём

Сведберг выступал за команду из Уфы на протяжении двух сезонов и выиграл бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2015/16.