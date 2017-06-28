Вудкрофт признался, что был в шоке от решения «Динамо» Мн по легионерам

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о решении клуба резко сократить число легионеров.

«Динамо» Мн: Вудкрофт покинул пост главного тренера по соглашению сторон

«Шуневич в мае сказал, что в «Динамо» вообще не должно быть легионеров? Откровенно говоря, был просто в шоке.



Легионеры нужны. В Беларуси много молодых талантов, однако для развития им необходимо правильное окружение – как можно больше товарищей, которые могут служить примером. Иностранцы с хорошим характером и успешными карьерами, которые знают, как правильно тренироваться, питаться, относиться к игре, как правильно жить. Молодёжь учится у них победному менталитету. Во всём мире именно так успех передаётся от одного поколения другому, – цитирует тренера «Прессбол».