Вудкрофт: было твёрдое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха в КХЛ

Экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт порассуждал на тему белорусского менталитета и возможного возвращения в КХЛ.

«Динамо» Мн: Вудкрофт покинул пост главного тренера по соглашению сторон

«Я понимаю белорусский менталитет. Чем он отличается от североамериканского? Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей. Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту — миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьёй. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением.

Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.

Я уважаю их решение, но логики в нём не улавливаю. Если оценить, чего мы достигли, как выступали, как хоккеисты росли индивидуально и коллективно, можно прийти к выводу, что многие из них сделали за минувший сезон огромный шаг вперёд. И это результат уверенности в своих силах, которую парни приобрели, а также ежедневной работы на льду и за его пределами с пониманием того, как нужно тренироваться, что правильно, а что нет… Это требовало времени и энергии. А теперь – ушло. Такое понять сложно. Возможно, я не обладаю всей информацией

Могу ли представить себе возвращение в KXЛ в будущем? Почему нет? Мне действительно понравилась лига. Хороший стиль, и у меня было твёрдое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха. Если когда-нибудь поступит предложение и оно меня устроит, то без колебаний вернусь», — цитирует специалиста «Прессбол».