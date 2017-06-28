Тренер «Кольтс»: Свечников — мастеровитый игрок и прирождённый бомбардир

Главный тренер команды CHL «Барри Кольтс» Дэйл Хаверчак прокомментировал выбор российского нападающего Андрея Свечникова под первым номером драфта лиги.



«Свечников — мастеровитый игрок и прирождённый бомбардир, нам повезло, что теперь в составе будет такой хоккеист. Он один из тех ребят, которые делают лучше игру своих партнёров. Он прекрасно вписывается в ту роль, которую мы для него приготовили, и наверняка сумеет превзойти все ожидания», — приводит слова главного тренера официальный сайт команды.

Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL