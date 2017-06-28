Скобрев: «Динамо» Мск укомплектовано на 70%, идёт кропотливая работа

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке, олимпийский призёр Иван Скобрев рассказал о ходе комплектования клуба.



«Сейчас идёт кропотливая работа по формированию состава. Команда на данный момент укомплектована на 70%. 3 июля хоккеисты соберутся на базе в Новогорске для медицинского обследования и физических тестов. А 9-го числа выезжаем на первый сбор в Пинск, поэтому всё хорошо. В новый клуб «Динамо» перешёл практически весь персонал команды и тренерский штаб. С некоторыми игроками ещё ведутся переговоры по контрактам, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству клуба. Что касается долгов старого «Динамо», то все вопросы будут решаться в рамках юриспруденции», — цитирует Скобрева сайт болельщиков клуба.

Московское «Динамо» определилось с планом предсезонной подготовки