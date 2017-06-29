На Кубке Первого канала — 2017 сыграет Канада и, возможно, Корея

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов после заседания правления ФХР сказал, что достигнуто соглашение со сборной Канады по участию в Кубке Первого канала. Ранее стало известно, что канадцы также сыграют на осеннем этапе Евротура в Финляндии.

«Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся. Пока есть такой план, чтобы сыграло шесть команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Корея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.