Тимченко: КХЛ не может составить календарь на сезон, нет ясности с «Динамо»

Член правления ФХР, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лига пока не может точно составить календарь на следующий сезон, так как на данный момент нет ясности с тем, будет ли в нём принимать участие московское «Динамо».

«На данный момент мы не можем представить календарь на следующий сезон КХЛ, так как пока мы не знаем, сможет ли в нём принять участие московское «Динамо», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Игрокам и клубному персоналу уже на протяжении нескольких месяцев не выплачивают зарплату, и в это же время было создано новое юридическое лицо, от лица которого КХЛ приняла заявку на участие в следующем чемпионате. Однако хоккеисты отказываются подписывать с ним контракты, ожидая, когда старая организация погасит перед ними долги.