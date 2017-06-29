Тимченко: есть стратегия развития КХЛ, нужны клубы из Лондона, Кёльна и Парижа

Член правления ФХР, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко рассказал, что лиге выгодно вступление новых иностранных клубов.



«Есть стратегия развития КХЛ, хотя о ней должен говорить Чернышенко. Хотим, об этом говорит и государство, чтобы клубы не тянули деньги из госкомпаний. Надо, чтобы были сильные, серьёзные клубы, даже зарубежные. Например, мы были в Кёльне — там народ любит хоккей, стадион всегда полон, и почему бы этому клубу не играть у нас? Но это вопрос серьёзных переговоров. Такой же клуб может быть и в Париже, и даже в Лондоне. Но взять их должен местный, сильный инвестор. Плюс надо совместно продолжать работать с Китаем.



Насчёт продления контракта с Ковальчуком — мы будем разговаривать с ним сегодня. Может быть, уже сегодня будут новости. Желание сохранить Илью у нас есть — он наш хоккеист, патриот и любит играть за сборную. Будем надеяться на него», — приводит слова Тимченко ТАСС.

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