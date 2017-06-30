Крис Верстиг близок к подписанию нового контракта с «Калгари»

«Калгари Флэймз» и нападающий клуба Крис Верстиг достигли соглашения о подписании нового контракта, сообщает NBC Sports. По имеющейся информации, новый контракт будет рассчитан на один сезон, 31-летний хоккеист получит $ 1,75 млн.



Нападающий в 67 играх прошедшего сезона записал на свой счёт 37 (15+22) очков при показателе полезности "-4" и 46 минутах штрафного времени.



«Калгари для меня — номер один. У меня здесь семья и друзья, здесь моё сердце. Хотел бы остаться в клубе», — прокомментировал переговоры игрок.

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