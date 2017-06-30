«Миннесота» обменяла Сканделлу и Поминвилля в «Баффало» на Энниса и М. Фолиньо

«Баффало Сэйбрз» обменял нападающих Тайлера Энниса и Маркуса Фолиньо в «Миннесоту Уайлд», получив взамен защитника Марко Сканделлу и нападающего Джейсона Поминвилля. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «клинков». Также «Баффало» получил право выбора в четвёртом раунде драфта 2018 года в обмен на выбор в третьем раунде того же драфта.

27-летний Эннис в прошедшем сезоне сыграл 51 матч, набрав 13 (5+8) очков. 25-летний Фолиньо в 80 играх отметился 13 голами и 10 передачами.

27-летний Сканделла в регулярном чемпионате провёл 71 матч, набрав 13 (4+9) очков, в пяти играх плей-офф не отметился результативными баллами. 34-летний Поминвилль набрал 47 (13+34) очков в 78 играх «регулярки» и сделал одну передачу в пяти матчах плей-офф.