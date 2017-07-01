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«Сан-Хосе» предложил Джо Торнтону контракт на несколько лет

1 июля 2017, суббота. 00:23. Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» предложил нападающему Джо Торнтону контракт на несколько лет. Как сообщает CSN Bay Area, скорее всего, это соглашение на два года. Отмечается, что Торнтон хотел подписать контракт на три года. Ранее стало известно, что клуб также предложил двухлетний контракт форварду Патрику Марло.

37-летний Торнтон выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В прошедшем сезоне он провёл 79 матчей регулярного чемпионата, набрав 50 (7+43) очков, в четырёх играх плей-офф сделал две передачи. Всего в НХЛ форвард записал на свой счёт 1391 (384+1007) очко в 1446 встречах.

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Источник: CSN Bay Area Сообщить об ошибке
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Сан-Хосе Шаркс Джо Торнтон
Новости. Хоккей
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