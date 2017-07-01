Орлов: увеличение игрового времени помогло мне обрести уверенность

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне лиги.

«Для меня было крайне важным, когда тренеры увеличили моё игровое время. Наверное, это помогло мне обрести уверенность в себе и добиться прогресса. Помощник тренера Тодд Райрден всегда помогает мне, мы смотрим видео и говорим о моей игре, что вызвало изменения. Я стараюсь не делать на льду лишнего, а просто играть по ситуации. Это сыграло в мою пользу», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.