«Монреаль» подпишет контракт с Алзнером на 5 лет с зарплатой $ 4,5 млн

«Монреаль Канадиенс» подпишет контракт с защитником Карлом Алзнером, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Уорд. Как сообщается, соглашение с хоккеистом рассчитано на пять сезонов, средняя годовая зарплата будет составлять около $ 4,5 млн.



В сезоне-2016/17 Алзнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 13 (3+10) очков при показателе полезности «+23». В семи матчах плей-офф игрок очков не заработал, показатель полезности составил «-1». На уровне НХЛ на его счету 655 матчей и 128 очков.

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